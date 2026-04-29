Venditti celebra 40 anni di musica | esce il nuovo album live Daje!

Il cantautore italiano ha annunciato l’uscita di un nuovo album live, intitolato Daje!, che sarà disponibile dal 19 giugno. Si tratta di un progetto celebrativo dei suoi 40 anni di carriera musicale. Il tour estivo 2026 prenderà il via il 7 luglio in una località della Valle d'Aosta. La pubblicazione dell’album e le prime date sono state comunicate attraverso i canali ufficiali dell’artista.

? Cosa sapere Antonello Venditti pubblica il 19 giugno l'album live Daje! per i suoi 40 anni.. Il nuovo tour estivo 2026 inizierà il 7 luglio a Bard in Valle d'Aosta.. Il 19 giugno, in concomitanza con il periodo degli esami di maturità, Antonello Venditti darà vita al nuovo progetto discografico live intitolato Daje!, un album che raccoglie l’essenza dei concerti celebrativi del quarantesimo anniversario della sua carriera. La produzione firmata da Canini e distribuita tramite Sony Music non è un semplice raccolto di brani, ma una testimonianza sonora di un percorso durato due anni, durante il quale l’artista ha incontrato oltre 300mila spettatori attraverso più di 60 date.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venditti celebra 40 anni di musica: esce il nuovo album live Daje! Notizie correlate Antonello Venditti torna con "Daje", nuovo album prima degli esami di maturitàSe “Notte prima degli esami” è diventata la colonna sonora di generazioni di maturandi, quest’estate - in occasione della maturità - Antonello... Tosca celebra le donne: esce il nuovo album FeminaeCosa: Pubblicazione del nuovo progetto discografico Feminae e presentazione dal vivo con ospiti d’eccezione. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Antonello Venditti: in occasione degli esami di maturità il 19 giugno esce in Cd e in vinile Daje!; Antonello Venditti in concerto il 15 luglio a Bibione; Antonello Venditti annuncia nuovo album live DAJE! e tour estivo nelle location più suggestive d'Italia; Afterhours, raddoppiano le date del tour 2027 per i 40 anni di carriera. Antonello Venditti, in occasione della maturità esce il nuovo album live 'Daje!'Antonello Venditti fa emozionare ancora una volta il suo pubblico: in occasione degli esami di maturità, il 19 giugno uscirà Daje!, il nuovo album live contenente i suoi più grandi successi registra ... ansa.it Antonello Venditti live a Bibione Una leggenda della musica italiana arriva al mare: Antonello Venditti sarà protagonista del festival Suoni di Mare con l’unica data nel Nordest del tour “Daje! Live Summer 2026”. Piazzale Zenith 15 luglio 2026, ore 21. - facebook.com facebook