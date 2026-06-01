Mareneve scattano i controlli straordinari | oltre 100 automobilisti sanzionati

Lo scorso weekend, durante controlli straordinari sulla strada Mareneve, più di 100 automobilisti sono stati multati. Le verifiche si sono concentrate sull'intera arteria che attraversa il versante nord-orientale dell’Etna. I controlli sono stati effettuati dalle forze dell’ordine, che hanno verificato il rispetto delle norme del codice della strada. Sono state riscontrate infrazioni legate principalmente a eccesso di velocità, mancata copertura assicurativa e mancato uso del casco.

Sono stati più di 100 gli utenti della strada sanzionati lo scorso weekend durante i controlli straordinari sulla strada Mareneve, l'arteria che attraversa il versante nord-orientale dell'Etna. Il programma, avviato su iniziativa della prefettura, punta a garantire maggiore sicurezza a residenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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