Controlli della polizia durante le festività pasquali stretta sui parcheggiatori abusivi | automobilisti sanzionati

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, le forze dell'ordine hanno svolto controlli e pattugliamenti sul territorio. Tra le attività, sono stati effettuati controlli sui parcheggiatori abusivi, con alcune persone sanzionate per aver esercitato questa attività senza autorizzazione. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a interventi specifici o altri tipi di controlli effettuati in queste occasioni.

Complessivamente, sono state identificate oltre 1300 persone, di cui 270 con precedenti, e sono stati controllati 600 veicoli, tra auto, moto e scooter Gli agenti della polizia sono stati impegnati in una serie di attività di controllo e in servizi di pattugliamento del territorio in occasione delle festività di Pasqua e Pasquetta. La questura di Catania ha disposto una capillare rete di monitoraggio del territorio per garantire il rispetto delle regole e per intensificare i livelli di sicurezza nelle zone maggiormente frequentate da cittadini e turisti. Sono stati disposti posti di controllo fissi e dinamici, mediante un’azione di coordinamento tra la squadra mobile, l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, i commissariati sezionali e la polizia stradale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Controlli tra le vie della movida, sanzionati 9 parcheggiatori abusiviIl dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il...

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Temi più discussi: Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra.; Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica; Minorenne, rifornisce i coetanei di droga durante la movida del fine settimana; Monza e sicurezza urbana, raffica di controlli della polizia in centro e nella zona della Stazione.

POLIZIA LOCALE, USO MONOPATTINI: 71 VIOLAZIONI ACCERTATESi è conclusa la campagna di controlli della Polizia locale di Modena dedicata alla mobilità sostenibile, un’attività che nel mese di marzo ha affiancato l’azione di informazione e sensibilizzazione c ... tvqui.it

Controlli speciali nel Catanese: oltre 1300 persone identificate e 600 veicoli controllatiDurante le festività di Pasqua e Pasquetta, i Carabinieri hanno eseguito numerosi controlli mirati alla repressione del crimine a Catania. newsicilia.it

E' accaduto all'Interporto. Controlli della Polstrada in città: multe per telefonino alla guida e cinture non allacciate - facebook.com facebook

Potenziati i controlli della Polizia di Frontiera a Ventimiglia (IM), lungo il confine con la Francia: nel corso di due settimane di attività, 569 operatori hanno identificato 1.936 persone e controllato 308 veicoli. Il bilancio del servizio è di 7 arresti per favoreggiamen x.com