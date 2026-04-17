Posti di blocco e controlli in città sanzionati diversi automobilisti

Negli ultimi giorni, la polizia municipale ha effettuato controlli e posti di blocco lungo le strade principali di Nocera Superiore. Diversi automobilisti sono stati sanzionati durante questi controlli, che hanno interessato i principali punti di ingresso in città. Le operazioni sono state coordinate per verificare il rispetto delle norme di circolazione e garantire la sicurezza stradale.

Controlli e verifiche lungo le strade di Nocera Superiore, da parte della polizia municipale. Negli ultimi giorni, sono stati predisposti posti di blocco presso i principali punti di ingresso in città. Un'azione finalizzata a garantire maggiore sicurezza e a prevenire comportamenti illeciti a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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