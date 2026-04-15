Tigullio Design District 2026 | mostre incontri workshop e laboratori dedicati al design della nautica

Dal 18 al 26 aprile 2026 si terrà il Tigullio Design District, un evento dedicato al design nel settore nautico, outdoor e lifestyle, promosso dall’Associazione Culturale Liguria Design. La manifestazione si svolgerà nel Golfo del Tigullio e comprenderà mostre, incontri, workshop e laboratori. Si tratta del primo evento internazionale di questo tipo nella zona, con l’obiettivo di mettere in mostra progetti e innovazioni nel campo del design marittimo.

Dal 18 al 26 aprile 2026 l’Associazione Culturale Liguria Design organizza e promuove il “Tigullio Design District – TDD”, primo evento internazionale di design legato al mondo del marenautica, outdoor e lifestyle, organizzato e promosso nello straordinario scenario del Golfo del Tigullio in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Durini Design District. I top brand fanno squadraDurini Design District è il distretto delle eccellenze del design, composto da 40 brand, raggruppati nell’associazione Milano Durini Design. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tigullio Design District 2026; Tigllio Design District; Tigullio Design District 2026: l'evento internazionale tra la Riviera e le Cinque Terre; Il direttore creativo del Tigullio Design District: Sarà l’edizione della maturità. Design 4 Future nel Tigullio: quattro incontri tra LNI e Liguria Design per una nautica accessibileQuattro appuntamenti nelle Sezioni LNI del Tigullio accompagnano la quinta edizione del Tigullio Design District. Design 4 Future mette al centro il legame tra design, accessibilità e innovazione nell ... nauticareport.it La Lega Navale Italiana e l’Associazione Culturale Liguria Design insieme nel ciclo di incontri Design 4 Future all’interno del Tigullio Design DistrictChiavari-Roma - In occasione della quinta edizione del Tigullio Design District, in programma dal 20 al 26 aprile 2026, ... ilnautilus.it Alcune delle 12 illustrazioni inedite che faranno parte della mostra collettiva "Vedute minime" firmata dal collettivo Anonima Chiavarese in occasione del tigullio design district® | see you soon a Chiavari dal 19 al 26 aprile. #tigulliodesigndistrict #tigulliodesig facebook