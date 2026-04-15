Tigullio Design District 2026 | mostre incontri workshop e laboratori dedicati al design della nautica

Da genovatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 al 26 aprile 2026 si terrà il Tigullio Design District, un evento dedicato al design nel settore nautico, outdoor e lifestyle, promosso dall’Associazione Culturale Liguria Design. La manifestazione si svolgerà nel Golfo del Tigullio e comprenderà mostre, incontri, workshop e laboratori. Si tratta del primo evento internazionale di questo tipo nella zona, con l’obiettivo di mettere in mostra progetti e innovazioni nel campo del design marittimo.

Dal 18 al 26 aprile 2026 l’Associazione Culturale Liguria Design organizza e promuove il “Tigullio Design District – TDD”, primo evento internazionale di design legato al mondo del marenautica, outdoor e lifestyle, organizzato e promosso nello straordinario scenario del Golfo del Tigullio in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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