A Castellarquato venerdì 27 marzo alle ore 18, allo Spazio Arte Gioele Chi? in via Dante 8, inaugura Le Radici dell’Olio, prima edizione del più ampio progetto Cic - Cibo Cultura Identità, nato dalla collaborazione di Slow Food Piacenza sezione I Borghi del Nure e Casa Nome Collettivo. Il progetto indaga il cibo come linguaggio universale, ponte di storia e cultura tra popoli e terre. La prima edizione, Le radici dell’olio, è dedicata all’olivicoltura: un percorso che parla di tradizione e innovazione, dal nostro territorio fino al contesto più ampio del Mediterraneo, con un’attenzione particolare sia ai metodi di coltivazione e produzione sia alle scelte di consumo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Le radici dell’olio: incontri, degustazioni e mostre a Castellarquato

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