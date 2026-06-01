Mare ' eccellente' nel casertano i rilievi Arpac evidenziano inquinamento solo in due punti
L'Arpac ha rilevato che la qualità delle acque lungo la costa casertana è complessivamente eccellente. Tuttavia, in due punti specifici del litorale domizio sono stati riscontrati livelli di inquinamento che rendono queste zone non balneabili. I rilievi sono stati effettuati prima dell’arrivo della stagione estiva, confermando la buona condizione generale delle acque, con le uniche eccezioni segnalate.
Arriva l’estate nel casertano ed è già tempo di mare lungo la costa del litorale domizio. Arpac certifica una qualità eccellente della costa casertana mentre sono due i tratti considerati “non balneabili”.E’ quanto emerge dalle rilevazioni dell’Agenzia sulla qualità del mare in provincia di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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