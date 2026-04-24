Mare eccellente nel salernitano | i nuovi dati dell' Arpac pochissime le criticità

Secondo i dati pubblicati dall'Arpac il 21 aprile, il mare nel salernitano si presenta generalmente di buona qualità. Le analisi riguardano le aree tra Positano e Sapri e indicano che sono pochi i tratti non balneabili, tutti concentrati nella zona del fiume Irno. La maggior parte del litorale risulta idonea alla balneazione, senza criticità rilevanti. I numeri evidenziano una situazione complessivamente positiva per le acque della zona.

Il mare di Salerno e provincia si conferma eccellente secondo i dati dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale che ha divulgato gli ultimi aggiornamenti il 21 aprile: tra Positano e Sapri, ad oggi solo 4 i tratti che risultano non balneabili, tutti localizzati tra il fiume Irno.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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