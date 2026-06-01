Marco Ventura è stato nominato nuovo capo ufficio stampa di Forza Italia, sostituendo Danila Subranni. La nomina è stata confermata dopo le anticipazioni del Giornale d’Italia. Il nuovo responsabile dei rapporti con i media ha lavorato in passato con l’ex presidente del consiglio. Il vicepresidente del partito ha commentato che Ventura rafforzerà la comunicazione del partito.

Succede a Danila Subranni. Confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia Marco Ventura è il nuovo Capo ufficio stampa e responsabile dei rapporti con i media di Forza Italia. È stato il segretario nazionale Antonio Tajani a renderlo noto, confermando le anticipazioni del Giornale d'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Marco Ventura nuovo capo ufficio stampa di Forza Italia, Tajani: "Ha lavorato con Berlusconi, rafforzerà comunicazione"

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