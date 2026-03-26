Dopo il risultato del referendum, diversi membri del governo hanno rassegnato le dimissioni. La bocciatura della riforma della giustizia ha intensificato le tensioni all’interno di Forza Italia, partito di maggioranza. In questo scenario, il leader del partito si trova ad affrontare una crisi interna, mentre si fa avanti la presenza di Marina Berlusconi come possibile figura di riferimento.

Giorgia canta 'Il cielo in una stanza' di Gino Paoli: "Schietto e sincero. Grata di averlo incontrato" Il partito esce con le ossa rotte dalla sconfitta al referendum sulla giustizia. Molti azzurri chiedono un cambio di passo, come auspicato dalla presidente di Mondadori e Fininvest L'esito del referendum ha portato alle dimissioni di alcuni esponenti di governo. Ma la bocciatura della riforma della giustizia ha reso il clima più incandescente all'interno di un partito di maggioranza: Forza Italia. La creatura politica fondata da Silvio Berlusconi puntava molto sulla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, uno dei cavalli di battaglia storici del partito. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Tajani ha una crisi in più da gestire: cosa succede dentro Forza Italia, con l'ombra di Marina Berlusconi

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