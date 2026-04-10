Il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, si trovava negli uffici di Mediaset a Cologno Monzese, dove ha incontrato i figli di Silvio Berlusconi, Pier Silvio e Marina. L'incontro si è svolto nel pomeriggio e ha visto la presenza dei due membri della famiglia Berlusconi. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo ai temi trattati durante la visita.

Il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, è arrivato a Cologno Monzese, negli uffici di Mediaset, per incontrare i figli di Silvio Berlusconi, Pier Silvio e Marina. Sarà presente anche Gianni Letta, consigliere e braccio destro del Cavaliere. Secondo indiscrezioni trapelate nelle scorse ore, le trattative degli ultimi giorni sarebbero andate a buon fine: appare imminente un avvicendamento per il capogruppo azzurro anche alla Camera, dopo quello al Senato, con Enrico Costa che dovrebbero prendere il posto di Paolo Barelli, per cui sarebbe in ballo un ruolo da sottosegretario di governo, forse alla Cultura o al Mimit. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Forza Italia, Antonio Tajani a colloquio con Marina e Piersilvio Berlusconi

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Da una prima veloce ricostruzione dei soli consiglieri d’amministrazione di Eni, Enel, Enav e Leonardo risulterebbero 8 in quota Fratelli d’Italia, 5 in quota Lega e 3 indicati da Forza Italia. Il Mef ne avrebbe inseriti 3 con profilo istituzionale x.com

Forza Italia in agitazione, l'incontro Tajani-Berlusconi slitta ancora. Mulè favorito come nuovo leader Leggi qui - https://www.ilriformista.it/forza-italia-in-agitazione-lincontro-tajani-berlusconi-slitta-ancora-mule-favorito-come-nuovo-leader-507757/ - facebook.com facebook