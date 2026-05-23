Un uomo ha utilizzato la targa di un’auto per commettere una rapina ai danni di un anziano di 84 anni a Sorisole. Dopo aver truffato la vittima con la falsa presenza delle forze dell’ordine, stava cercando altre persone da raggirare quando è stato arrestato dai carabinieri di Bergamo.

Bergamo, 23 maggio 2026 – Aveva appena truffato un 84enne di Sorisole con il classico raggiro del finto uomo delle forze dell’ordine e stava cercando nuove vittime quando i carabinieri di Bergamo lo hanno tratto in arresto. Nei guai è finito un 23enne, originario di Torre Annunziata, ritenuto responsabile del reato di truffa aggravata in concorso. È successo tutto ieri mattina, 22 maggio, quando alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Bergamo sono arrivate diverse segnalazioni relative a tentativi di truffa telefonica ai danni di persone anziane, accomunate dal medesimo schema fraudolento. Gli interlocutori, qualificandosi falsamente come appartenenti alle Forze dell’Ordine, prospettavano situazioni di emergenza per indurre le vittime a consegnare denaro o beni di valore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “La sua targa è stata usata per commettere una rapina”: il raggiro all’anziano riesce, ma il truffatore viene arrestato

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