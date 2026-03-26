Manna ha congelato i rinnovi di Spinazzola e Juan Jesus per questioni economiche Schira

Il direttore sportivo della società ha deciso di sospendere temporaneamente le trattative per il rinnovo di contratto di due calciatori, Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, a causa di questioni legate ai limiti economici stabiliti dal club. La decisione riguarda esclusivamente le condizioni finanziarie e non ci sono state comunicazioni ufficiali su eventuali proposte alternative o tempistiche future.

Giovanni Manna ha congelato le trattative sui rinnovi di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, legando ogni possibile prolungamento al rispetto delle condizioni economiche del Napoli. Rinnovo di Spinazzola in fase di stallo. Lo stallo su Spinazzola nasce da una richiesta precisa, ecco cosa riporta Nico Schira: “l’esterno sinistro chiede un contratto biennale, mentre il club propone solo un anno di rinnovo. Se si rinnovano alle condizioni del Napoli, se ne può parlare; altrimenti, si può arrivare a una separazione. La distanza tra le parti riguarda soprattutto la durata, e per questo le strade potrebbero dividersi definitivamente in estate, quando il giocatore avrà un anno in meno di contratto e maggiore potere negoziale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Manna ha congelato i rinnovi di Spinazzola e Juan Jesus per questioni economiche (Schira) Articoli correlati Rinnovi in vista: Juan Jesus e Spinazzola verso la confermaIl Napoli inizia a pianificare le prime mosse in vista della prossima stagione, con alcune . Mercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di ConteMercato Napoli, gli azzurri si muovono per i rinnovi: non solo Juan Jesus! Manna pronto a blindare un altro fedelissimo di Conte Sabiri via dalla...