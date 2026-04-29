A Napoli, dopo l'acquisto di Juan Jesus, il difensore Rafa Marin si prepara a tornare in squadra per cercare spazio. La società ha già predisposto tutto il necessario affinché il giocatore possa mettersi a disposizione del tecnico, che valuterà le sue possibilità di impiego. Marin, che ha già fatto parte del gruppo in passato, si allena con l’obiettivo di conquistare un ruolo stabile in rosa.

A volte non serve andare troppo lontano per rinforzarsi e, in tal senso, il caso di Rafa Marin è emblematico. Al Villareal, lo spagnolo sta dimostrando di poter essere una pedina di assoluto valore e, secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta, tornerà a Napoli per restare. Caso vuole che gli azzurri, a causa della quasi certa partenza di Juan Jesus, necessitino di un difensore. Rafa Marin tornerà per restare. “Rafa Marin viene da una stagione da protagonista assoluto con il Villarreal, terzo in classifica in Spagna alle spalle di Barcellona e Real Madrid. Marin ha messo insieme 20 presenze con un gol in campionato, più cinque presenze in Champions (con un assist) e tre in Coppa del Re.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, il post Juan Jesus è già pronto: Rafa Marin tornerà per giocarsi le sue chance

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