Manifattura marchigiana | avvio d’anno debole frenano export e sistema moda
Il primo trimestre del 2026 si apre con segnali di debolezza per l’industria manifatturiera delle Marche, con export e sistema moda in calo. Dopo un miglioramento nella seconda metà del 2025, l’attività produttiva regionale mostra una lieve contrazione. La situazione conferma un quadro congiunturale fragile, influenzato da fattori esterni e internazionali. La ripresa appare ancora incerta, con segnali di rallentamento che interessano diversi settori della manifattura locale.
ANCONA – Primo trimestre 2026 all’insegna della cautela per l’industria manifatturiera marchigiana. Dopo i segnali di recupero emersi nella seconda parte del 2025, l’attività produttiva regionale registra una lieve flessione e conferma la un quadro congiunturale fragile, condizionato dalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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