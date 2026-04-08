Caro energia l' edilizia marchigiana a rischio rallentamenti | Serve l' avvio di un dialogo con le istituzioni competenti

L’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime sta causando difficoltà nel settore edile delle Marche, con conseguenti possibili rallentamenti nei lavori. I prezzi di materiali come calcestruzzo, cemento, acciaio, vetro e ceramiche sono in crescita, influenzando anche i costi di mattoni, piastrelle e sanitari. La situazione ha portato a richieste di avviare un dialogo tra le imprese e le istituzioni competenti per affrontare le criticità.

ANCONA – Caro energia e balzo dei prezzi delle materie prime. La spinta dei costi dell’energia impatta sui prezzi dei prodotti per l’edilizia come calcestruzzo, cemento, acciaio, vetro, ceramiche e laterizi, per mattoni, piastrelle e sanitari.Un comparto quello dell’edilizia, fa sapere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Il Sindaco di Apice diffida Alto Calore e le istituzioni competenti: “Disservizi idrici intollerabili”Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha inviato in data odierna una formale diffida e messa in mora ad Alto Calore Servizi S. Il Sindaco di Apice diffida Alto Calore e le istituzioni competenti: “Disservizi idrici intollerabili, interventi immediati o azioni formali”Il Sindaco di Apice, Angelo Pepe, ha inviato in data odierna una formale diffida e messa in mora ad Alto Calore Servizi S. Temi più discussi: Il disastro della guerra. Dalla moda all’edilizia l’incubo del caro energia: Piccole realtà in crisi; Ridurre la domanda e raffreddare i prezzi: la ricetta Ue contro il caro energia; Caro bollette: quanto costerebbe in meno la crisi energetica con le Case Green; Bollette e benzina, nuovo choc: perché stiamo pagando più che durante la crisi del Covid. Caro energia, il Governo frena sulle chiusure: Nessun piano di razionamento. Salvini e Valditara blindano la scuola: Dad non contemplataIl vicepremier alla Stampa Estera esclude scenari di austerity energetica per fabbriche e uffici. Sul fronte istruzione linea dura contro la didattica a distanza: Servizi essenziali salvaguardati. A ... orizzontescuola.it Allarme Confartigianato Marche, 'balzo dei prezzi mette a rischio l'edilizia'Caro energia e balzo dei prezzi delle materie prime: le prime due immediate conseguenze della guerra del Golfo con conseguente blocco dello Stretto di Hormuz sono destinate a impattare sulle filiere d ... ansa.it Il vicepremier esclude misure drastiche contro il caro energia: "No a chiusure di scuole e uffici, niente smart working e DAD" - facebook.com facebook Nessun ritorno al passato pandemico. Mentre l'ombra del caro energia e delle tensioni geopolitiche alimenta timori di possibili piani di austerity, il Governo sceglie la linea della rassicurazione e mette un argine alle ipotesi di chiusure e razionamenti. x.com