Durante un evento economico a Palermo con la partecipazione di Bnl Bnp Paribas, è stato riferito che l’economia siciliana ha registrato una crescita del PIL superiore a quella di Francia, Germania e Spagna dopo la crisi pandemica. I dati indicano un forte dinamismo della regione rispetto ad altre potenze europee, con numeri che evidenziano un incremento significativo del prodotto interno lordo.

Durante un incontro economico tenutosi a Palermo con Bnl Bnp Paribas, è emerso un quadro di forte dinamismo per l’economia siciliana, che ha registrato una crescita superiore a quella di importanti potenze europee come la Francia, la Germania e la Spagna nel periodo successivo alla crisi pandemica. Renato Schifani ha evidenziato come il prodotto interno lordo dell’Isola abbia assunto un peso pari al 5,1% rispetto all’intero sistema economico nazionale, sottolineando la necessità strategica di potenziare le risorse legate alla tecnologia e alle competenze umane. L’ascesa del motore economico mediterraneo tra dati e territori. I numeri delineano una traiettoria di espansione che vede distinguersi nel regionale italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia in volo: il PIL corre più di Francia e Germania

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