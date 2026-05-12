Secondo le stime preliminari dell'Istat, il PIL italiano nel primo trimestre del 2026 è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Questo dato conferma la crescita iniziata nel secondo semestre dell’anno scorso. Rispetto alla Francia, l’Italia presenta un incremento meno consistente rispetto a Spagna e Germania, che hanno registrato aumenti più significativi nello stesso periodo.

“Il Pil italiano, è cresciuto, secondo la stima preliminare del primo trimestre 2026, dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo il percorso di espansione iniziato nel secondo semestre 2025?. Così l’Istat nella nota sull’economia italiana. “Nel periodo gennaio-marzo del 2026- evidenzia l’Istat- il Pil italiano, espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha evidenziato, secondo la stima preliminare, una crescita dello 0,2% su base congiunturale, proseguendo il percorso di crescita iniziato nel secondo semestre 2025. La performance dell’economia italiana è stata migliore di quella francese (+0,0%) ma peggiore di quella spagnola e tedesca (rispettivamente +0,6% e +0,3%.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pil, Istat: “In Italia cresce ancora, meglio di Francia ma peggio di Spagna e Germania”

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