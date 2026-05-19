Milano resta gemellata con Tel Aviv respinta la proposta dei Verdi | spaccatura nella maggioranza 21 no tra cui 3 del Pd 17 sì

Da ilgiornaleditalia.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, la decisione di mantenere il gemellaggio con Tel Aviv è stata confermata dopo il voto in consiglio comunale. La proposta dei Verdi di revocare l’accordo è stata respinta, con 21 voti contrari, tra cui tre esponenti del Partito Democratico, e 17 favorevoli. La maggioranza si è spaccata sulla questione, evidenziando divisioni all’interno delle forze politiche presenti. La discussione si è concentrata sulla relazione tra la città e il rapporto con il conflitto a Gaza, senza che questa influenzasse formalmente la decisione.

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Milano resta gemellata con Tel Aviv nonostante il genocidio a Gaza. 21 i voti favorevoli al mantenimento del gemellaggio: l’opposizione ha votato no, così come alcuni membri del Pd (3) e alcuni di Lista Sala (il sindaco era favorevole al mantenimento del gemellaggio) Milano resta gemellata co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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