Manfredonia Riccardi | La cultura degli annunci | nessuna casa per il museo del mare

A Manfredonia si susseguono annunci riguardanti il museo del mare, ma al momento non sono state trovate soluzioni concrete per la realizzazione della struttura. Nonostante ingenti somme siano state destinate all'affissione di cartelloni pubblicitari, ancora non esiste un edificio dedicato alla collezione e alle esposizioni marine. La situazione evidenzia come gli interventi pubblici si concentrino più sui proclami che sulla realizzazione effettiva di un progetto culturale previsto da tempo.

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