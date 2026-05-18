Manfredonia Riccardi | La cultura degli annunci | nessuna casa per il museo del mare

Da ilsipontino.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Manfredonia si susseguono annunci riguardanti il museo del mare, ma al momento non sono state trovate soluzioni concrete per la realizzazione della struttura. Nonostante ingenti somme siano state destinate all'affissione di cartelloni pubblicitari, ancora non esiste un edificio dedicato alla collezione e alle esposizioni marine. La situazione evidenzia come gli interventi pubblici si concentrino più sui proclami che sulla realizzazione effettiva di un progetto culturale previsto da tempo.

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A Manfredonia la cultura continua a essere trattata come un fondale da conferenza stampa: buona per gli annunci, fragile quando si passa ai fatti. Negli ultimi due anni l’amministrazione La Marca ha riempito il dibattito pubblico di parole altisonanti: stele daunie verso il riconoscimento UNESCO, Manfredonia Capitale italiana della Cultura, Città che legge, candidatura a Capitale italiana del Libro. Una sequenza di titoli suggestivi, certo, ma anche il ritratto di una politica culturale che sembra inseguire più la vetrina che la costruzione di basi solide. Il problema non è ambire a riconoscimenti nazionali o internazionali. Il problema è farlo mentre la città mostra tutta la sua debolezza nella gestione dell’ordinario. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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