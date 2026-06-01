A pochi giorni dall'inizio della stagione balneare, la spiaggia presenta ancora numerosi rifiuti e detriti. Sono visibili cumuli di canne, legname e altri materiali trascinati dal mare e abbandonati sulla battigia. Le immagini mostrano una situazione di pulizia ancora da completare, con l'area che appare lontana dall'essere pronta ad accogliere visitatori e vacanzieri. La spiaggia non è stata ancora riqualificata in vista dell'apertura stagionale.

Le immagini parlano da sole. Cumuli di canne, legname trascinato dal mare, rifiuti abbandonati e una spiaggia che, a pochi giorni dall'inizio della stagione balneare, appare ancora lontanissima dall'essere pronta ad accogliere cittadini e turisti. La delusione è ancora più grande per chi, come tanti trasfertisti, torna a casa dopo mesi di lavoro lontano e spera di ritrovare il proprio territorio curato, valorizzato e pronto ad affrontare l'estate. Invece, ancora una volta, la realtà si scontra con gli annunci. Oggi siamo al 1° giugno e lo stato dei fatti è sotto gli occhi di tutti. È vero, qualche mezzo è al lavoro. Nessuno lo nega. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia. Pulizia spiaggia al primo giugno

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