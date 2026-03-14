Pulizia della spiaggia ad Ascea avviato il primo intervento manuale

questa mattina è iniziato il primo intervento di pulizia della spiaggia di Ascea, realizzato interamente a mano. volontari e operai si sono messi all’opera per rimuovere rifiuti e detriti, contribuendo al mantenimento dell’area. l’attività si svolge senza l’uso di attrezzature meccaniche e riguarda solamente la sezione di spiaggia alla quale è stato dedicato l’intervento.

La scelta di iniziare con una pulizia manuale nasce dalla volontà di rimuovere con particolare attenzione plastica, rifiuti e materiali ingombranti presenti sull’arenile Al via, questa mattina, il primo intervento di pulizia della spiaggia del Comune di Ascea, effettuato interamente in modo manuale. L’attività rappresenta il primo passo di un programma più ampio di manutenzione e tutela del litorale. “La scelta di iniziare con una pulizia manuale nasce dalla volontà di rimuovere con particolare attenzione plastica, rifiuti e materiali ingombranti presenti sull’arenile. -si legge sulla nota del Comune- Questo consentirà, nei prossimi giorni, ai mezzi meccanici di intervenire in modo più efficace, trovando la spiaggia già libera da quei rifiuti che potrebbero ostacolare il lavoro o disperdersi ulteriormente nell’ambiente”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Mobilità sostenibilie, Peccioli rilancia il progetto: avviato il primo intervento di Linking ValderaIl Comune di Peccioli compie un nuovo passo nel percorso di sviluppo sostenibile e innovazione territoriale, assumendo ufficialmente il progetto... Pulizia della spiaggia e salvamento: c’è l’intesaUn mese allo start della pulizia della spiaggia, l’Amministrazione detta i tempi: "Città pronta per il raduno primaverile delle Harley". Tutto quello che riguarda Pulizia della Temi più discussi: SPIAGGE, ANTICIPATO PROGRAMMA DI PULIZIA; Fratino is coming: 24° edizione della pulizia della spiaggia di Marina di Vecchiano; Il mare da salvare: incontro e pulizia in spiaggia; Stop ai mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia di Punta Penna [FOTO]. Il mare da salvare: incontro e pulizia in spiaggia‘Spiagge pulite 2026’ fa tappa anche a Porto Sant’Elpidio su iniziativa di Legambiente, in collaborazione con tutti i quartieri ... msn.com San Benedetto del Tronto, al via prima di Pasqua la pulizia della spiaggiaIntervento preliminare sul litorale per accogliere i primi visitatori della primavera. Dopo le festività partiranno lavori più approfonditi di sistemazione e manutenzione dell’arenile ... lanuovariviera.it Le operazioni di pulizia delle caditoie sono in zona mare e alle Cinque Torri: ecco il calendario degli interventi che saranno eseguiti, al mattino, dal 16 al 20 marzo Continua la pulizia delle caditoie su suolo pubblico della città. Nella settimana da lunedì 16 a v - facebook.com facebook