Soprintendenza chiusura il primo giugno per pulizia straordinaria
Gli uffici della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Agrigento saranno chiusi al pubblico domenica primo giugno. La chiusura si rende necessaria per eseguire interventi di pulizia straordinaria, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione. Le attività riprenderanno normalmente il giorno successivo. La misura riguarda esclusivamente la giornata di domenica e non prevede altre interruzioni in calendario.
Gli uffici della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Agrigento resteranno chiusi al pubblico domenica primo giugno per operazioni di pulizia straordinaria, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione.La chiusura riguarda tutte le sedi: Villa Genuardi, Casa Custode, il Centro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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