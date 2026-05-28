Soprintendenza chiusura il primo giugno per pulizia straordinaria

Notizia in breve

Gli uffici della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Agrigento saranno chiusi al pubblico domenica primo giugno. La chiusura si rende necessaria per eseguire interventi di pulizia straordinaria, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione. Le attività riprenderanno normalmente il giorno successivo. La misura riguarda esclusivamente la giornata di domenica e non prevede altre interruzioni in calendario.