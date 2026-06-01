Un cittadino ha chiamato più volte la polizia locale per segnalare un marciapiede occupato in via delle Cisterne, ma non ha ricevuto risposta. La strada, spesso trafficata, presenta un'area pubblica completamente invasa da veicoli o oggetti, ostacolando il passaggio pedonale. La chiamata è stata effettuata per cercare un intervento, ma senza successo. La situazione resta irrisolta, con il marciapiede ancora occupato.

MANFREDONIA, MARASCO: "MARCIAPIEDE OCCUPATO IN VIA DELLE CISTERNE. CHIAMO POLIZIA LOCALE, NESSUNO RISPONDE. LA SICUREZZA DEI CITTADINI NON E' UN OPTIONAL" Manfredonia, 1° Giugno 2026 – "Questa mattina, in via delle Cisterne traversa, un’auto è stata parcheggiata sul marciapiede, occupandolo completamente e impedendo il transito a pedoni, persone con disabilità e mamme con carrozzine. Una violazione grave del Codice della Strada e del rispetto più elementare verso i cittadini più fragili". A segnalarlo è il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, che racconta quanto accaduto: "Da cittadino prima che da amministratore, ho subito chiamato il numero della Polizia Locale per chiedere un intervento urgente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, Marasco: “Marciapiede occupato, chiamo polizia locale ma nesuno risponde”

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