Bidoni del vetro non ritirati da giorni | marciapiede occupato e disagi in via Borgovico

In via Borgovico, i bidoni del vetro sono pieni da diversi giorni e non sono stati svuotati. La presenza dei contenitori pieni occupa gran parte del marciapiede, creando difficoltà per residenti e pedoni. La situazione ha portato a disagi nella zona, con l’area pubblica compromessa dall’accumulo di rifiuti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle autorità competenti in merito alla questione.

Bidoni del vetro pieni e mai svuotati, marciapiede in gran parte occupato e disagi per residenti e pedoni. È quanto segnalano alcuni abitanti di via Borgovico, in particolare ai civici 209 e 211, dove la raccolta non sarebbe avvenuta da almeno dieci giorni.Il mancato ritiroSecondo quanto riferito.🔗 Leggi su Quicomo.it

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