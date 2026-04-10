Polizia locale di Verona al lavoro | droga consegnata con l' e-bike immobile occupato e molestie nei parcheggi del Policlinico

Negli ultimi giorni, la polizia locale di Verona ha intensificato i controlli in città, intervenendo su diversi episodi. Sono stati sequestrati droga consegnata tramite una bicicletta elettrica, un immobile occupato illegalmente e segnalate molestia nei parcheggi del Policlinico. Le forze dell'ordine hanno agito su più fronti per garantire la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico nel territorio cittadino.

L'attività di controllo sul territorio cittadino a tutela della sicurezza urbana, da parte della polizia locale di Verona, è andata avanti nei giorni scorsi su più fronti. Arresto per drogaLungo i Bastioni di circonvallazione Oriani, nel pomeriggio di giovedì, il personale del reparto. 🔗 Leggi su Veronasera.it Hashish nei parchi, abusivi in edifici abbandonati e controlli nei quartieri: polizia locale di Verona al lavoroNumerose le attività svolte nelle scorse ore dal personale del Comando di via del Pontiere in città, che ha sanzionato 15 persone, sequestrato 14... Polizia locale al lavoro a Verona: sgombero in via Faccio e droga sequestrata sui BastioniIl personale del Comando di via del Pontiere nelle scorse ore ha inoltre identificato 173 persone, controllato 456 autoveicoli e sanzionato 12... Argomenti più discussi: Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 6 al 12 aprile / Notizie / Novità / Homepage; Eccessi di velocità e autovelox, le strade controllate dalla polizia locale di Verona; Pasqua a Verona, stretta su truffe e degrado: controlli e sequestri della Polizia Locale; Colpo di scena, la Polizia Locale caccia i campanellari. Polizia locale, riunione a porte chiuse e caso tutt’altro che chiuso. Il nuovo comandante sarà diviso tra Udine e Gorizia, mentre il sindacato proclama lo stato di agitazione e il dossier arriva all’Anac. Cosa sta succedendo davvero dentro il comando https://cit - facebook.com facebook Operazione straordinaria della Polizia Locale della Bassa Bergamasca Orientale: 4 pattuglie impegnate, una denuncia per occupazione abusiva e verifiche su immobili segnalati. x.com