Mandello com' è ricco il calendario di eventi del mese di giugno

Da leccotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Mandello del Lario, il mese di giugno porta un fitto calendario di eventi. La stagione estiva ha iniziato con numerose iniziative che coinvolgono residenti e turisti. Le attività si svolgono in diverse location della città, offrendo intrattenimento e opportunità di socializzazione. Il programma comprende manifestazioni culturali, sportive e ricreative, distribuite lungo tutto il mese. Le date e i dettagli sono stati comunicati dagli organizzatori locali.

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Con l’arrivo della stagione estiva, Mandello del Lario si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di appuntamenti che animeranno il territorio per tutto il mese di giugno. Concerti, spettacoli, eventi culturali, iniziative dedicate alle famiglie e momenti di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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