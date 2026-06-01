Mandello com' è ricco il calendario di eventi del mese di giugno

Notizia in breve

A Mandello del Lario, il mese di giugno porta un fitto calendario di eventi. La stagione estiva ha iniziato con numerose iniziative che coinvolgono residenti e turisti. Le attività si svolgono in diverse location della città, offrendo intrattenimento e opportunità di socializzazione. Il programma comprende manifestazioni culturali, sportive e ricreative, distribuite lungo tutto il mese. Le date e i dettagli sono stati comunicati dagli organizzatori locali.