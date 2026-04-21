A Macfrut 2026 si svolgerà un confronto tra rappresentanti del sistema che fa capo ad Apo Conerpo e figure europee, suddiviso in due aree principali. Da un lato ci sarà un confronto tra istituzioni e politica, dall’altro un focus sulle attività commerciali e sui progetti portati avanti dalle business unit dell’organizzazione. L’evento prevede una serie di incontri e presentazioni rivolti a diverse figure del settore.

A Macfrut 2026 la presenza del sistema che fa capo ad Apo Conerpo si articolerà su due piani complementari: da un lato il confronto politico e istituzionale, dall’altro il presidio commerciale e progettuale grazie alle business unit. Oggi, alle 14.30 in Sala Ravezzi 2, Finaf sarà infatti protagonista del dibattito promosso dalla Regione Emilia-Romagna su programmi operativi delle Aop e sulla revisione dell’Ocm. In questo contesto Lisa Martini, direttrice di Finaf e vicepresidente Areflh, porterà il contributo europeo dell’Assemblea delle Regioni Ortofrutticole, mentre il presidente di Apo Conerpo, Davide Vernocchi interverrà nella tavola rotonda dedicata al punto di vista della filiera, in una fase decisiva per risorse, regole e competitività del comparto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - In arrivo un ricco calendario di eventi . A confronto tra filiera ed Europa

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