Schianto nella notte l' auto va fuori controllo e si ribalta

Nella notte tra lunedì 20 aprile e martedì 21 aprile, sulla strada principale di San Michele Appiano, un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23, coinvolgendo un veicolo che si è capovolto sull’asfalto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza la zona. Le cause precise dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Erano da poco passate le 23 di lunedì 20 aprile quando, sulla strada principale di San Michele Appiano, si è verificato un grave incidente stradale, con un’auto che ha perso il controllo e si è ribaltata sull’asfalto.Lo schianto è stato particolarmente violento ma, nonostante ciò, le persone a.🔗 Leggi su Trentotoday.it

INCIDENTE MORTALE SULLA CAMASTRA NARO PERDE LA VITA UN 25ENNE

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