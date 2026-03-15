Auto si ribalta nella notte a Bicinicco

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, a Bicinicco, un'auto si è ribaltata poco prima di mezzanotte. L’incidente ha coinvolto un veicolo che, per cause ancora da chiarire, è finito su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati segnalati feriti gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di assistenza e recupero.

Paura nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo a Bicinicco per un incidente stradale avvenuto poco prima di mezzanotte. L’allarme è scattato alle 23:50 in via Monteflor, di fronte al cimitero del paese, dove un’auto si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. All’interno del veicolo viaggiavano tre persone, che sono riuscite a uscire autonomamente dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell’area, evitando ulteriori rischi per la circolazione. UdineToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Incidente nella notte a Torrione: auto sbanda e si ribaltaPaura nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, nel quartiere di Torrione a Salerno, dove si è verificato un incidente stradale in via Galloppo. Auto si ribalta nella notte: 24enne in codice rossoGrave incidente stradale nella notte lungo la strada provinciale 179 in località contrada Ponte Teano nel comune di Pontecorvo (Frosinone). Altri aggiornamenti su Auto si ribalta nella notte a Bicinicco Temi più discussi: Incidente nella notte a Calcinaia, un’auto si ribalta: tre feriti; Auto si ribalta nella galleria di Ponte Pià: 19enne ferito e trasportato a Tione; Si scontra con un'auto che si ribalta, poi fugge a tutta velocità per le strade di Villa Gordiani; Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt. Auto si ribalta nella notte a Porto Empedocle: giovane soccorso e trasportato in ospedalePaura nella notte a Porto Empedocle per un incidente stradale avvenuto lungo via Granciara, dove una vettura si è ribaltata dopo aver urtato violentemente contro un muretto ai margini della carreggiat ... scrivolibero.it Verderio: auto si ribalta, un 28enne finisce in ospedaleAttimi di paura nella notte a Verderio dove un'autovettura si è ribaltata restando con l'abitacolo schiacciato sull'asfalto. L'incidente, per cause ... merateonline.it Auto e furgone si scontrano e si schiantano su un albero, un ferito – Che cosa è successo Il conducente della vettura è rimasto incastrato nell’abitacolo e liberato dai vigili del fuoco facebook Quartucciu, due auto in fiamme nel centro abitato x.com