Un manager della Caddell, impegnato nella costruzione del nuovo consolato statunitense a Milano, è stato fermato mentre tentava di fuggire dall’aeroporto. L’uomo, accusato di aver sfruttato i lavoratori pagando salari bassi, è stato bloccato prima di poter partire. La polizia ha confermato che si tratta di un dirigente coinvolto in un’indagine per pratiche di lavoro irregolari.

Me lo vedo Ulas Demir parlare in Italia o in qualche altra parte del mondo di intelligenza artificiale, di robot e dei processi di automatizzazione del lavoro. E magari precisare che le macchine non arriveranno mai a sostituire gli uomini ma i processi sono inevitabili. Sì, me lo vedo, non fosse altro perché il tema della IA è sulla bocca di tutti. Però Ulas Demir è stato fermato all’aeroporto di Bergamo perché indagato per caporalato. E lui è il manager del ramo italiano di un colosso delle costruzioni, la Caddel, impegnato a costruire il nuovo consolato americano a Milano. Secondo la Procura di Milano «assumeva, impiegava, utilizzava i lavoratori in condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Manager «sfrutta operai» fermato mentre fuggiva. Altro che nuovo mondo IA

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Caporalato al Consolato USA Fermato il manager mentre tentava di scappare in aereo Luigi Ferrarella, @Corriere x.com

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