Indagato per caporalato per il nuovo Consolato Usa a Milano manager della Caddell fermato mentre scappa a Istanbul

Il manager di Caddell Construction, Ulas Demir, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di partire per Istanbul. È indagato per caporalato in relazione ai lavori del nuovo Consolato degli Stati Uniti a Milano.

È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) il manager Ulas Demir del colosso americano Caddell Construction. Il 47enne, indagato per caporalato a Milano, si stava per imbarcare su un volo diretto a Istanbul. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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