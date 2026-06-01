Un uomo di 53 anni ha colpito ripetutamente i genitori anziani nella loro casa. Durante l’ultimo episodio, il padre ha avuto un malore e è stato portato in ospedale. La polizia è intervenuta e ha denunciato il figlio, che da mesi aveva aggredito i genitori. La vicenda si è svolta a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia.

Darfo Boario Terme (Brescia), 1 giugno 2026 – Un inferno fra le mura domestiche: è quello che si sono trovati a dover sopportare per mesi due anziani genitori, per mano del figlio di 53 anni. Botte, minacce e insulti, che sembravano trovare un argine nei confronti del padre di 76 anni e della madre di due anni più grande. A porre fine a tutto questo, dopo l’ennesima lite, sono stati i carabinieri di Brescia. Intervenuti nella serata di ieri, domenica 31 maggio, dopo l’ennesima richiesta d’intervento. Codice rosso . Per il 53enne, che era già stato “messo in guardia” a marzo, quando nei suoi confronti era scattata una sorta di ammonizione. In altre parole, il “codice rosso”, che prevede fra le varie misure anche il divieto di avvicinamento al domicilio della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchia per l’ennesima volta i genitori anziani, il padre ha un malore e finisce in ospedale: per il figlio 53enne scatta la denuncia

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