Maltempo in Toscana | pioggia e temporali in arrivo scatta l’allerta gialla Ecco quando

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali in Toscana. La pioggia e i temporali sono previsti per oggi, lunedì 1 giugno 2026. La sala operativa monitora le condizioni meteo e invita alla prudenza. Non sono stati segnalati danni o incidenti finora. L’allerta resterà in vigore fino a cessata esigenza.

FIRENZE – La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per oggi, lunedì 1 giugno 2026, allerta gialla per rischio temporali. Il codice giallo è valido dalle 14 alle 20 sulla Toscana centro-meridionale. Sono possibili temporali nelle zone interne, più probabili in Appennino e sulle zone interne centro meridionali. Le precipitazioni dovrebbero interessare le province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena, la Garfagnana e la dorsale appenninica dove non si escludono fenomeni localmente intensi ma generalmente di breve durata. Situazione diversa lungo il litorale toscano, dove il tempo dovrebbe restare più stabile e senza precipitazioni significative. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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