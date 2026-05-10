Maltempo a Milano temporali e pioggia incessante | scatta l' allerta gialla

A Milano il maltempo continua a causare disagi con temporali e pioggia incessante. Il Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla valida dalla mezzanotte alle 6 di martedì 12 maggio, segnalando un rischio idrogeologico e temporali nella zona. La città si prepara a fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse nelle prossime ore.

Il maltempo investe nuovamente Milano. Il Centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali a partire dalla mezzanotte e fino alle alle 6 di martedì 12 maggio. Attenzione a fiumi e sottopassi “Si invitano i.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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