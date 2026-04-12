Maltempo in Toscana | allerta gialla lunedì 13 per pioggia e temporali Le zone a rischio

Lunedì 13 aprile 2026 la Toscana sarà interessata da un'allerta gialla a causa di piogge e temporali previsti nel territorio. Una depressione atmosferica si avvicina all'Italia, portando condizioni di maltempo nella regione. Le autorità hanno segnalato le aree a rischio e consigliato di prestare attenzione alle eventuali criticità che potrebbero verificarsi a causa delle precipitazioni. La situazione meteorologica sarà monitorata nelle prossime ore.

FIRENZE – Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani, 13 aprile 2026. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio. Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro meridionale e zone limitrofe. Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani potranno essere rivalutate le aree di allerta. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: allerta gialla lunedì 13 per pioggia e temporali. Le zone a rischio Leggi anche: Maltempo in Toscana: pioggia e temporali, nuova allerta gialla venerdì 30. Le zone a rischio Pioggia e temporali in Toscana: allerta gialla estesa a mercoledì 4. Ecco le zone a rischioFIRENZE – E’ stata prolungata a tutta la giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026, l’allerta gialla per rischio idraulico ed idrogeologico...