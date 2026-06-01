Maltempo in arrivo nel Riminese | allerta per temporali e vento forte nel ponte del 2 giugno
Il 2 giugno, la Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo gialla e arancione per il Riminese. Sono previsti temporali e raffiche di vento forte durante il ponte. La zona è sotto monitoraggio, con possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche avverse. L’allerta rimarrà valida per tutta la giornata, senza indicazioni di eventuali proroghe o modifiche. Le autorità invitano alla cautela e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.
La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo (gialla e arancione) per martedì 2 giugno che interessa anche la provincia di Rimini. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali intensi, con possibili disagi e criticità sul territorio. Nelle aree collinari dell'entroterra non. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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MALTEMPO: ancora Grandine e Temporali in arrivo!
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