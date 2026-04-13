Nella regione Campania è stata diramata un'allerta meteo gialla a partire dalle 18 di oggi, a causa di temporali improvvisi e raffiche di vento intenso. La perturbazione potrebbe causare criticità sul territorio, con condizioni di maltempo che si protrarranno nelle prossime ore. Le autorità invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti delle comunicazioni ufficiali.

CAMPANIA – Temporali improvvisi, vento forte e possibili criticità: scatta l’ allerta meteo di livello giallo a partire dalle ore 18 di oggi. L’avviso è stato emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle condizioni meteo previste nel pomeriggio e nelle ore successive. Temporali intensi e fenomeni associati. Secondo le previsioni, sono attesi rovesci improvvisi e localmente intensi, accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento. L’allerta resterà in vigore fino alle ore 6 di domani mattina. Le zone interessate. I settori coinvolti sono quelli centro-meridionali della regione, in particolare: Zona 5: Tusciano e Alto Sele;.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Maltempo in Campania, allerta meteo gialla: temporali e vento forte

Torna il maltempo in Campania, allerta meteo gialla con temporali e vento forte domani 6 febbraioAllerta meteo gialla in Campania dalla mezzanotte e per tutta la giornata di venerdì 6 febbraio: pioggia, vento e rischio allagamenti.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 19 febbraio: le regioni a rischioTemporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di domani giovedì 19 febbraio.

VENTI DI BURRASCA E NEVICATE ANCHE IN COLLINA, SCATTA ALLERTA GIALLA IN 6 REGIONI