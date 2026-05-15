Allerta gialla per temporali e vento forte nel Sannio

Da fremondoweb.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte e fino alle 20 di sabato 16 maggio, nel Sannio è stata emessa un'allerta gialla per temporali e vento forte. La protezione civile ha segnalato che potrebbero verificarsi grandinate durante questo periodo. La comunicazione riguarda l'intera zona e si basa sulle previsioni meteo ufficiali. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni necessarie. Non sono state segnalate altre situazioni di emergenza al momento.

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Anche per il Sannio, dunque, si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale.Venti forti occidentali con possibili raffiche. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzional evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane. Comunicato stampa Il candidato sindaco di Guardia Comune Orizzonte: “Forse il candidato avversario dimentica che. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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