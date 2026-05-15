Nella notte e fino alle 20 di sabato 16 maggio, nel Sannio è stata emessa un'allerta gialla per temporali e vento forte. La protezione civile ha segnalato che potrebbero verificarsi grandinate durante questo periodo. La comunicazione riguarda l'intera zona e si basa sulle previsioni meteo ufficiali. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle condizioni atmosferiche e di adottare le precauzioni necessarie. Non sono state segnalate altre situazioni di emergenza al momento.

Anche per il Sannio, dunque, si prevedono locali rovesci e temporali, anche intensi a scala locale.Venti forti occidentali con possibili raffiche. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine e fulmini nel corso delle precipitazioni che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. L’avviso emanato dal Centro Funzional evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane. Comunicato stampa Il candidato sindaco di Guardia Comune Orizzonte: “Forse il candidato avversario dimentica che. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Allerta gialla per temporali e vento forte nel Sannio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Allerta meteo gialla per temporali, vento forte e mare agitato dalle 23 59 del 27 gennaio

Sullo stesso argomento

Maltempo in Campania, allerta meteo gialla: temporali e vento forteCAMPANIA – Temporali improvvisi, vento forte e possibili criticità: scatta l’allerta meteo di livello giallo a partire dalle ore 18 di oggi.

Temporali, piogge intense e vento forte in Appennino: oggi giornata di allerta giallaOggi, mercoledì 6 maggio, è attiva nel Parmense - per le zone di pianura, collina e montagna, un'allerta gialla della Protezione Civile per piene dei...

Fine settimana con il maltempo sull'Abruzzo, allerta gialla per temporali x.com

Maltempo, allerta meteo gialla oggi 15 maggio 2026 per temporali: le regioni colpiteNeve sulle Alpi e maltempo diffuso al centro nord per la giornata di venerdì 15 maggio. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una nuova allerta ... fanpage.it

Allerta gialla a Roma e nel Lazio venerdì 15 maggio 2026: attese piogge e temporali, non si escludono grandinateAllerta maltempo di colore giallo a Roma e nel Lazio dalla mattinata di domani venerdì 15 maggio e per le successive 24-36 ore ... fanpage.it