L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso un’allerta meteo per martedì 12 maggio, con livelli giallo e arancione. La previsione indica venti fino a 88 chilometri orari che interesseranno diverse zone della regione. La comunicazione riguarda principalmente le aree di Bologna e altre località dell’Emilia Romagna, dove si attendono condizioni di vento intenso durante la giornata.

Bologna, 11 maggio 2026 – Nuova allerta meteo gialla e arancione per vento emanata per martedì 12 maggio dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dall’Arpae Emilia Romagna. Dopo quella di oggi quindi, per la giornata di domani sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Kmh) da ovestnord-ovest sul settore centro-occidentale della regione e da nord sulla pianura orientale; venti da sud-ovest di burrasca forte (75-88 Kmh) sono previsti sull'Appennino orientale. Precipitazioni a carattere di rovescio, anche temporalesco. Non si escludono precipitazioni localmente a carattere di rovescio anche temporalesco, più probabili sulle aree appenniniche orientali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vento fino a 88 chilometri orari, è allerta meteo in Emilia Romagna: ecco dove

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