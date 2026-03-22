Maltempo allerta meteo gialla domani 23 marzo per temporali | le regioni colpite

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maltempo al sud nella giornata di domani, lunedì 23 marzo 2026. Il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su due regioni: Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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