Maltempo allerta meteo gialla domani 23 marzo per temporali | le regioni colpite

Maltempo al sud nella giornata di domani, lunedì 23 marzo 2026. Il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha valutato una allerta meteo gialla per temporali su due regioni: Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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