Maltempo allerta meteo gialla domani 26 marzo per temporali | le regioni colpite

Domani, 26 marzo, una perturbazione porterà maltempo su diverse regioni italiane, con piogge intense, vento forte e nevicate in alcune aree. La protezione civile ha emesso un'allerta meteo gialla che riguarda nove regioni, segnalando la possibilità di temporali nella giornata. Le condizioni del tempo sono previste in peggioramento su gran parte del territorio nazionale.

Maltempo intenso, vento forte e nevicate sull'Italia per la giornata di domani. La protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per giovedì 26 marzo su nove regioni per rischio temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Maltempo, allerta meteo gialla domani 23 marzo per temporali: le regioni colpite Meteo, allerta meteo gialla domani 19 marzo per temporali: le regioni colpitePer la giornata di domani, giovedì 19 marzo 2026, la Protezione Civile ha diramato una allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico su... Aggiornamenti e notizie su Maltempo allerta meteo gialla domani 26... Temi più discussi: Maltempo, allerta meteo gialla domenica 22 marzo per temporali: le regioni colpite; Maltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca; Allerta meteo prolungata (e arancione) a Genova e in Liguria: orari, scenari e previsioni; Meteo, allerta maltempo arancione su Calabria, Sicilia e Basilicata: scuole chiuse. Maltempo, allerta meteo gialla domani 26 marzo per temporali: le regioni colpiteMaltempo intenso, vento forte e nevicate sull’Italia per la giornata di domani. La protezione civile ha valutato una allerta meteo gialla per giovedì 26 marzo su nove regioni per rischio temporali. fanpage.it Meteo, ancora maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 19 marzo 2026La Protezione Civile ha emesso per giovedì 19 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. meteo.it MALTEMPO, CHIOGGIA ALLERTA LA PROTEZIONE CIVILE - Attenzione al maltempo nel veneziano. Dopo il preallarme, lanciato dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto, il Comune di Chioggia ha deciso di attivare il Centro Operativo Comun - facebook.com facebook Maltempo, in arrivo un ciclone artico con forti venti e neve a bassa quota. «L'episodio più freddo degli ultimi anni» x.com