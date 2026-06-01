Malta il Laburista vince il 4° mandato | Abela guida la crescita

Notizia in breve

Il Partito Laburista ha ottenuto il quarto mandato consecutivo alle elezioni a Malta, con il leader che ha guidato la crescita economica del paese. La vittoria è stata accompagnata da un calo significativo del divario tra il Partito Laburista e l’opposizione. La vittoria è arrivata nonostante le crisi geopolitiche che hanno coinvolto la regione, sollevando domande su come il paese possa continuare a sostenere la sua crescita economica in un contesto di instabilità internazionale.