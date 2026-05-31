Il Partito laburista ha vinto le elezioni generali a Malta, con il premier uscente che ha ottenuto il suo quarto mandato consecutivo. La vittoria è stata annunciata ieri, dopo lo scrutinio dei voti. Il leader del partito ha dichiarato che hanno scritto la storia. La vittoria permette al partito di mantenere il potere, con il premier che continuerà a guidare il governo.

A Malta il Partito laburista del premier uscente Robert Abela ha vinto le elezioni generali tenutesi ieri, aggiudicandosi un quarto mandato consecutivo al governo. È quanto risulta dalle stime citate dai media locali, mentre i risultati ufficiali sono attesi più avanti nel corso della giornata. Sia i rappresentanti del Labour sia quelli del Partito nazionalista (PN) intanto hanno riconosciuto che le tendenze erano chiare fin dall’inizio dello spoglio. Abela è primo ministro dal 2020, mentre il Labour è al governo dal 2013. Secondo quanto riferito dal segretario generale del PN, Charles Bonello, il divario con il Partito laburista dovrebbe aggirarsi intorno ai 18mila voti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malta, Labour vince le elezioni: Abela premier per la quarta volta consecutiva: “Abbiamo scritto la storia”

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