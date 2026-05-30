malta alle urne i laburisti cercano uno storico quarto mandato

Notizia in breve

Malta torna alle urne in un voto che potrebbe portare i laburisti a ottenere un quarto mandato consecutivo. La consultazione riguarda le elezioni politiche, con i partiti principali impegnati a conquistare il sostegno degli elettori. La campagna elettorale si è concentrata su questioni legate all’economia e alla gestione pubblica. Nessuna delle parti ha annunciato cambiamenti radicali rispetto alle precedenti amministrazioni. Le urne sono aperte e si attendono i risultati ufficiali.