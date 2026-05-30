Malta alle urne i laburisti cercano uno storico quarto mandato
Malta torna alle urne in un voto che potrebbe portare i laburisti a ottenere un quarto mandato consecutivo. La consultazione riguarda le elezioni politiche, con i partiti principali impegnati a conquistare il sostegno degli elettori. La campagna elettorale si è concentrata su questioni legate all’economia e alla gestione pubblica. Nessuna delle parti ha annunciato cambiamenti radicali rispetto alle precedenti amministrazioni. Le urne sono aperte e si attendono i risultati ufficiali.
Malta torna al voto in un passaggio che potrebbe segnare una pagina storica della politica dell’isola. I cittadini del piccolo Stato membro dell’Unione Europea sono chiamati a scegliere il nuovo Parlamento e, secondo i sondaggi, il premier Robert Abela e il Partito Laburista sono favoriti per conquistare un quarto mandato consecutivo, un risultato mai raggiunto nella storia politica del Paese. Il voto arriva in un momento particolarmente delicato sul piano internazionale, tra le tensioni geopolitiche legate al conflitto in Medio Oriente, le preoccupazioni energetiche e le questioni interne che continuano a dividere l’opinione pubblica maltese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il paese europeo alle urne, un risultato storico!
A Gaza si torna alle urne: com’è andato il primo storico voto dopo 20 anni di Hamas e due di guerraA Gaza si svolge un voto storico, il primo dopo due decenni di presenza di Hamas e due anni di conflitto.
Argomenti più discussi: Malta domani al voto, si profila una sfida tra Labour e Nazionalisti; IL GIRAMONDO -Elezioni a Malta: il Partito Laburista verso la quarta vittoria consecutiva.
FESTA DELLE REPUBBLICA 2 giugno 2026 Il 2 e il 3 giugno del 1946, in occasione delreferendum istituzionale con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato: Monarchia o Repubblica, per la rima volta le facebook
Malta alle urne, i laburisti cercano uno storico quarto mandatoAGI – Gli elettori maltesi oggi alle urne per le elezioni che dovrebbero portare a un quarto mandato consecutivo senza precedenti per il governo laburista, che ha promesso stabilità in un contesto int ... msn.com
Malta al voto: il Labour Abela favorito sul partito di MetsolaLa Valletta, 30 mag. (askanews) – Malta vota nel segno della continuità. I cittadini maltesi vanno alle urne per decidere se procedere in continuità con il Partito Laburista, al governo da 13 anni, op ... askanews.it