Tre esplosioni si sono verificate in una fabbrica di fuochi d’artificio nella zona di Salina, nel nord di Malta. L’incidente ha prodotto una colonna di fumo visibile sopra l’isola. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti o danni alle strutture. Le autorità stanno valutando la situazione e intervenendo sul luogo. La fabbrica si trova in una zona abitata, ma al momento non ci sono segnalazioni di conseguenze per le persone nelle vicinanze.

Tre esplosioni si sono verificate in una fabbrica di fuochi d’artificio a Malta, nella zona di Salina, nel nord dell’isola. È successo intorno alle 6,30 di lunedì mattina. Due uomini che stavano lavorando i campi nei paraggi sono rimasti lievemente feriti e si ritiene che siano morti diversi animali degli allevamenti circostanti. Nel video l’alta colonna di fumo che si è levata in cielo dopo la deflagrazione. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Malta, esplode fabbrica di fuochi d'artificio: la colonna di fumo sopra l'isola

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Malta, violente esplosioni in una fabbrica di fuochi d'artificio. Danneggiate alcune case

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