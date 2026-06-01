Malore improvviso muore ragazzo di 19 anni a Medole

Una ragazza di 19 anni è stata trovata senza vita nel suo letto, colta da un malore improvviso. La madre l’ha scoperta in condizioni critiche e ha chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimarla sono stati vani. Sul posto sono intervenuti i medici, che hanno constatato il decesso. La vittima era residente nella zona, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle cause del decesso.

La comunità di Medole piange Lorenzo Vergna, giovane di 19 anni che nella notte tra sabato e ieri si è spento all’ospedale di Bergamo. Una morte improvvisa che ha colpito tutto il paese, dove il giovane era molto conosciuto, e che ha spinto l’amministrazione Vivaldini a sospendere gli eventi in programma per il 2 giugno, festa della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, di ritorno a casa dopo aver sbrigato alcune commissioni, sabato pomeriggio Lorenzo si sarebbe coricato per riposarsi. A trovarlo nel letto, intorno alle 18.30, in condizioni gravi per un malore fulminante, è stata la mamma che ha dato immediatamente l’allarme. I soccorritori si sono impegnati a lungo per stabilizzare il ragazzo, trasportato quindi in elicottero all’ospedale di Bergamo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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