Malore improvviso in strada morto ragazzo di 25 anni

Un ragazzo di 25 anni si è sentito male mentre si trovava in strada giovedì sera e, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. La sua condizione improvvisa ha richiesto l’intervento dei paramedici, ma purtroppo è deceduto poco dopo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità, che stanno indagando sulle cause del decesso.

Era stato ricoverato d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, dopo essere stato rianimato a lungo sul posto dai sanitari di automedica, infermierizzata e di un’ambulanza dello Sma di Pisogne: all’arrivo dei soccorsi il giovane era già in arresto cardiaco. Una volta rianimato, è stato trasferito all’ospedale di Esine e poi da qui elitrasportato a Bergamo, dov’è arrivato poco prima delle 21, subito ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono parse subito gravissime: è rimasto in Rianimazione solo per qualche ora e poi è spirato nella notte. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Breno: nessun segno di violenza sul corpo, l’ipotesi è quella di un decesso per cause naturali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore improvviso in strada, morto ragazzo di 25 anni Articoli correlati Malore improvviso mentre cammina con la madre: morto ragazzo di 26 anniDramma nel pomeriggio di sabato a Sonico, nella frazione di Rino, dove un ragazzo di soli 26 anni è morto a seguito di un improvviso malore mentre... Malore improvviso, morta mamma di 25 anniTARANTO, 09 GEN – È morta nella serata di ieri, nella sua abitazione di Lama, borgata alla periferia di Taranto, una giovane donna di 25 anni che... Female Ph.D.spent $100 to rent a boyfriend… not knowing he was a CEO who had loved her for years Approfondimenti e contenuti su Malore improvviso Temi più discussi: Esce di strada davanti al cimitero, morto un uomo di 78 anni; Malore improvviso in giardino, anziano trovato morto sotto ad un motocoltivatore; Avellino, malore fatale in strada: muore un 79enne al Rione San Tommaso; Malore in strada, donna salvata da tre passanti. Malore in strada, donna salvata da tre passantiCalderino, arresto cardiaco davanti alla chiesa. Un’infermiera e due volontari. hanno usato il defibrillatore. msn.com Il malore improvviso del tranviere esperto. Il freno d'emergenza non ha funzionatoDubbi sul sistema uomo morto dei Tramlink, su strada da ottobre ... msn.com La morte di Davide, il bimbo che ha perso la vita nella notte tra l’11 e il 12 marzo all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dopo un malore improvviso avuto in casa, ha scosso l'intera comunità di Castellaneta Marina. - facebook.com facebook