Malore improvviso morto studente di 19 anni
Un giovane di 19 anni è deceduto improvvisamente ad Acerra. Lo studente ha accusato un malore e si è accasciato mentre si trovava in strada. I soccorritori intervenuti sul posto non sono riusciti a rianimarlo. Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri per gli accertamenti. La famiglia e i compagni sono rimasti sconvolti per la perdita improvvisa.
Lutto ad Acerra per la morte di un giovane studente. Vincenzo Petrellese, 19 anni, è morto nella serata di sabato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi per il giovane, studente del Liceo Artistico “Bruno Munari” che ha diffuso la notizia della tragedia. “Con immenso dolore e profondo sgomento – recita un post -, l’intera comunità scolastica del Liceo Artistico ‘Bruno Munari’ si stringe attorno alla famiglia di Vincenzo Petrellese, splendido ragazzo e studente della classe 5A del nostro indirizzo di Grafica, improvvisamente strappato alla vita ieri sera da un infarto fulminante. Vincenzo era a un passo dal traguardo, a poco più di un mese da quel diploma per cui aveva studiato con passione, dedizione e talento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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In questa giornata Acerra vive un dolore difficile da raccontare. Ieri sera un nostro giovane concittadino, Vincenzo Petrellese, studente modello dell’Istituto Munari, ci ha lasciato per un improvviso malore. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale facebook
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