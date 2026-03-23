anziano muore dopo il voto al referendum malore fatale al seggio

CASCINA – Tragedia nella mattinata di oggi (23 marzo) nella frazione di Musigliano, dove un uomo di 87 anni è stato colto da un malore subito dopo aver espresso la propria preferenza al referendum sulla riforma della giustizia. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano aveva appena concluso le operazioni di voto all’interno del seggio allestito presso la scuola elementare della località, quando si è improvvisamente accasciato a terra. La scena si è consumata davanti ad altri elettori e al personale presente, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, già impegnati nelle attività di vigilanza, insieme ai soccorritori del servizio di emergenza sanitaria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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